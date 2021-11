Produtora de "The Rock" vai deixar de usar armas reais 

O ator Dwayne Johnson, mais conhecido por The Rock, diz que o que aconteceu no filme Rust tem de ser uma aprendizagem para a indústria cinematográfica.

"Por pior que tenha sido a situação - e ainda é - temos de usar isto como um exemplo para aprender com este caso, para seguir em frente", afirma.

O ator norte-americano garante ainda que a produtora da qual é dono, a Seven Bucks, nunca mais vai usar armas reais em filmagens.

QUEM MEXEU NA ARMA ANTES DE ALEC BALDWIN?

As investigações para apurar quem foi o responsável no caso da morte da diretora de fotografia durante as gravações do filme “Rust” continuam.

O xerife confirmou que duas pessoas – a armeira Hannah Gutierrez-Reed e o assistente de realização Dave Halls – manipularam a arma, um revólver Colt, antes de esta ser entregue ao ator. Segundo a BBC, Dave terá dito aos investigadores que não verificou todas as munições que estavam na arma antes de a entregar a Alec Baldwin.

Recorde-se que o assistente de realização que entregou a arma carregada a Alec Baldwin já tinha sido despedido de outro filme por um incidente semelhante, em 2019.

De acordo com documentos judiciais tornados públicos na quarta-feira, Hannah terá informado os investigadores de que as armas foram mantidas em segurança até pouco tempo antes do acidente, mas que o mesmo não tinha acontecido com as munições.

O ator norte-americano, que não está livre de acusações criminais, e a produtora de “Rust” contrataram uma empresa privada para conduzir uma investigação às circunstâncias em que ocorreu o disparo que resultou na morte da diretora de fotografia.

O incidente tem gerado questões sobre as regulações de segurança nas produções de Hollywood. As rigorosas recomendações da indústria cinematográfica em matéria de armas de fogo proíbem a presença de balas reais na rodagem dos filmes, precisamente para evitar acidentes deste género.

