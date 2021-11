Alec Baldwin revela não estar autorizado a falar sobre acidente nas filmagens de “Rust”

O ator norte-americano Alec Baldwin disse, no sábado, que não pode revelar detalhes sobre o acidente que vitimou uma colega durante as filmagens do filme “Rust”, mas contou pormenores sobre a sua relação com a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Num vídeo publicado pelo site TMZ, o ator afirma que não está autorizado a falar sobre o incidente que resultou na morte da diretora de fotografia durante as filmagens do filme, já que a investigação ainda está a decorrer.

“Recebi uma ordem do departamento do Xerife de Santa Fe. Não posso responder a quaisquer perguntas sobre a investigação. Não posso”, afirmou o ator.

Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu ao ser atingida por uma bala disparada por Alec Baldwin de uma arma de adereço. O realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, também ficou ferido ao ser atingido no ombro.

Apesar de não poder falar sobre o incidente, o ator fez questão de dizer algumas palavras sobre Halyna Hutchins.

“Era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fe para começar as filmagens levei-a a jantar comigo e com o Joel (…) e depois aconteceu este terrível incidente”, disse o ator, citado pela CNN.

“Ninguém foi ilibado até agora”

As autoridades norte-americanas anunciaram na semana passada que “todas as opções estão em cima da mesa” e que ainda ninguém foi ilibado na investigação à morte acidental da diretora de fotografia do filme “Rust”.

Os investigadores anunciaram que um “projétil de chumbo” foi retirado do ombro do realizador e que o mesmo aparenta ser uma munição verdadeira.

“Todas as opções estão em cima da mesa. Ninguém foi ilibado até agora. Suspeitamos que haveria outras munições verdadeiras no local. Vamos determinar como [essas munições verdadeiras] chegaram à rodagem do filme e por que é que elas estavam lá, porque não deveriam ali estar", afirmou o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza.

As autoridades informaram que recolheram, até ao momento, 600 provas, entre as quais três armas de fogo e 500 munições.

“Penso que os factos são claros: foi entregue uma arma ao Sr. Balwin. A arma era verdadeira e disparou uma munição verdadeira, que resultou na morte da Sra. Hutchins e em ferimentos para o Sr. Souza”, disse Mendoza.

QUEM MEXEU NA ARMA ANTES DE ALEC BALDWIN?

O xerife confirmou que duas pessoas – a armeira Hannah Gutierrez-Reed e o assistente de realização Dave Halls – manipularam a arma, um revólver Colt, antes de esta ser entregue ao ator. Segundo a BBC, Dave terá dito aos investigadores que não verificou todas as munições que estavam na arma antes de a entregar a Alec Baldwin.

Recorde-se que o assistente de realização que entregou a arma carregada a Alec Baldwin já tinha sido despedido de outro filme por um incidente semelhante, em 2019.

De acordo com documentos judiciais tornados públicos na quarta-feira, Hannah terá informado os investigadores de que as armas foram mantidas em segurança até pouco tempo antes do acidente, mas que o mesmo não tinha acontecido com as munições.

O ator norte-americano, que não está livre de acusações criminais, e a produtora de “Rust” contrataram uma empresa privada para conduzir uma investigação às circunstâncias em que ocorreu o disparo que resultou na morte da diretora de fotografia.

O incidente tem gerado questões sobre as regulações de segurança nas produções de Hollywood. As rigorosas recomendações da indústria cinematográfica em matéria de armas de fogo proíbem a presença de balas reais na rodagem dos filmes, precisamente para evitar acidentes deste género.

