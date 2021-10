Tragédia nas filmagens de "Rust": armas de adereço eram usadas em tiro ao alvo 

A arma com que Alec Baldwin matou de forma acidental a diretora de fotografia Halyna Hutchins foi usada, com munições reais, na manhã do incidente para alguns elementos da equipa de filmagem se divertirem a praticar tiro ao alvo.

Quem o diz são vários elementos das diferentes equipas de filmagem, que revelaram à CNN e ao TMZ que era comum as armas serem usadas para disparar contra latas e garrafas, nas pausas do trabalho, no set do filme Rust, no Novo México.

As autoridades estão a investigar o incidente e tentam agora perceber onde estava a arneira para verificar se as armas estavam descarregadas e a falta de preocupação do realizador assistente em relação à segurança.

Dave Halls, um assistente de realização, já tinha sido despedido de um filme por estar envolvido num caso semelhante, que remonta a 2019.

Para já, sabe-se que o ator norte-americano que matou acidentalmente a colega não deverá ser acusado de homicídio, porque acreditava ter na mão uma arma sem munições reais.

Alec Baldwin mata colega por acidente

No dia 21 de outubro, o ator Alec Baldwin disparou uma arma de adereço, que estaria carregada sem o seu conhecimento, e acertou na diretora de fotografia e no realizador do filme.

Halyna Hutchins foi transportada de helicóptero para o hospital, mas não conseguiu resistir aos ferimentos.

O realizador Joel Souza esteve nos cuidados intensivos e já teve alta hospitalar.

A chamada para os serviços de emergência, realizada pela supervisora de guião, Mamie Mitchell, foi entretanto divulgada:

"Duas pessoas foram baleadas acidentalmente num "set" de filmagens com uma arma de adereço. Precisamos de ajuda, imediatamente".

