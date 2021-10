Tragédia nas filmagens de "Rust": assistente que entregou arma a Alec Baldwin na mira da polícia

O assistente de realização que entregou a arma carregada a Alec Baldwin já tinha sido despedido de outro filme por um incidente semelhante em 2019. A investigação à morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, prossegue, mas ainda não foram efetuadas detenções ou acusações.

No dia 21 de outubro, o ator Alec Baldwin disparou uma arma de adereço, que estaria carregada sem o seu conhecimento, e acertou na diretora de fotografia e no diretor do filme.

Halyna Hutchins foi transportada de helicóptero para o hospital, mas não conseguiu resistir aos ferimentos.

O realizador Joel Souza esteve nos cuidados intensivos e já teve alta hospitalar.

A chamada para os serviços de emergência, realizada pela supervisora de guião, Mamie Mitchell, foi divulgada:

"Duas pessoas foram baleadas acidentalmente num "set" de filmagens com uma arma de adereço. Precisamos de ajuda, imediatamente".

A arma foi entregue às autoridades, que estão a centrar a investigação na responsável pelo armeiro, a quem coube preparar as armas de adereço para serem usadas no filme.

Dave Halls, um assistente de realização, já tinha sido despedido de um filme por estar envolvido num caso semelhante que remonta a 2019.

Alec Baldwin tem estado a colaborar com as autoridades na investigação e está em contacto com a família da vítima.

O marido e o filho de Halyna Hutchins viajaram até Santa Fé e encontraram-se com o ator. A imagem de Matthew Hutchins abraçado a Alec Baldwin tem circulado nas redes sociais.

O caso está a levantar a discussão sobre as condições de segurança na indústria cinematográfica nos EUA.

