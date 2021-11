Milhares prestam homenagem a Marília Mendonça em Góias

No sábado, milhares de pessoas se juntaram no Ginásio Goiânia Arena, no estado brasileiro de Góias, para prestarem homenagem a Marília Mendonça, que morreu na sexta-feira. Fãs, artistas e amigos despediram-se da cantora de 26 anos, na sua cidade natal.

Do pavilhão, o corpo da cantora seguiu em cortejo para o cemitério, onde a cerimónia foi reservada aos mais próximos.

Marília Mendonça era uma das artistas mais reconhecidas do Brasil. Vencedora de um Grammy de melhor álbum de música sertaneja em 2019, a cantora era seguida de perto por milhões.

Os investigadores estão a apurar as razões que levaram à queda do avião onde seguia a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. A aeronave voava tão baixo ao ponto de bater na linha de transmissão. O estado da aeronave, modelo Beechcraft King Air C90, não apresentou danos coincidentes com este tipo de acidente.

Marília Mendonça deixou um filho de quase 2 anos. Tinha três concertos marcados em Portugal este mês.

