Técnico do filme "Rust" em risco de ficar sem braço após acidente no cenário

Há mais um membro da equipa técnica do filme “Rust” no hospital: um operador de iluminação foi picado por uma aranha venenosa, durante a rodagem do filme, e está internado no hospital. O caso acontece depois da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, baleada acidentalmente por Alec Baldwin,

Jason Miller foi submetido a várias cirurgias e está em risco de perder o braço, avança a Sky News. O operador de iluminação terá sido mordido por uma aranha-violinista, uma espécie venenosa que é natural da América do Norte.

Poucos dias depois de ter sido picado, o técnico terá desenvolvido sépsis – uma infeção generalizada que provoca uma reação exacerbada do sistema imunológico – e necrose no braço – morte das células do tecido.

Segundo a página de angariação de fundos Just Giving, Jason Miller “foi hospitalizado e submetido a múltiplas cirurgias nos vários dias, enquanto os médicos tentam travar a infeção e salvar o seu braço de ser amputado”. Avançam ainda que “será um longo percurso de recuperação para Jason se os médicos conseguirem salvar o braço”.

Um porta-voz da produção do filme “Rust” recusou-se a fazer comentários sobre a situação: “Não comentamos assuntos pessoais de membros individuais da equipa técnica e atores”, disse.

A notícia de Jason Miller surge depois de ter sido publicada uma entrevista ao ex-responsável pelo departamento de filmagem, Lane Luper, que afirmou nunca se ter sentido “tão perto da morte” num cenário como no de “Rust”.

Lane Luper entregou a sua carta de demissão um dia antes do acidente que causou a morte de Halyna Hutchins, tendo justificado a sua decisão com preocupações sobre a segurança e bem-estar da equipa técnica que participa na rodagem do filme.

Na carta envida aos departamento de gestão, a que a Sky News teve acesso, o ex-responsável menciona a ocorrência de dois disparos com armas de fogo e uma descarga acidental de explosivos que seriam usados para efeitos especiais.