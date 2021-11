Britney Spears está oficialmente livre da tutela

A tutela de Britney Spears chegou ao fim. Depois de 13 anos, Jamie Spears, pai da cantora, perde oficialmente os direitos sobre o património e vida da filha.

A decisão foi tomada esta sexta-feira pelo Tribunal de Los Angeles, que devolveu todos os direitos à cantora, mas manteve a supervisão financeira. Britney Spears tem uma fortuna avaliada em cerca de 60 milhões de dólares (cerca de 52 milhões de euros).

Esta decisão é uma nova vitória para a artista pop que desde setembro deixou de ter como tutor o seu pai. A custódia de Britney Spears tinha entretanto passado para um contabilista oficial como tutor temporário, até à decisão final, tomada esta sexta-feira, que libertou a artista de qualquer tutela legal.

"É o melhor dia da minha vida", salientou Britney Spears na primeira reação à decisão do tribunal publicada na rede social Instagram.

Centenas de fãs festejaram o veredicto da estrela pop à porta do tribunal. "Meu Deus, eu amo tanto os meus fãs que é uma loucura! Acho que vou chorar o resto do dia! É o melhor dia da minha vida, louvado seja o Senhor", escreveu ainda a cantora.

PATRICK T. FALLON

► Uma luta que vem desde 2008

O pai de Britney Spears assumiu o papel de tutor em 2008, depois da cantora se ter debatido com problemas de saúde mental. Desde julho – altura em que a artista teve autorização para contratar um advogado à sua escolha – que o caso tem sido debatido em tribunal.

Britney contratou o advogado Mathew Rosengart e ambos concordaram que chegou a altura da tutela acabar. Como primeiro passo do processo, seria retirar do pai do acordo feito em 2008.

Numa sessão anterior do julgamento, que decorreu esta semana, o advogado disse que James Spears “ultrapassou linhas impenetráveis” ao colocar a filha sobre vigilância considerada ilegal – incluindo controlado as comunicações que a cantora tinha com o seu advogado.

James Spears nega ter agido contra os interesses da filha e garante que não existe “qualquer profissional de saúde ou investigador” que possa afirmar que a sua tutela foi prejudicial à saúde de Britney. No entanto, há poucas semanas, James Spears decidiu entregar um pedido ao tribunal para pôr fim à tutela.

A par com o pai, também Jodi Montgomery – um profissional determinado pelo tribunal para integrar a tutela e que estava responsável pela gestão da vida pessoa da cantora – consente com término da tutela, desde que o processo seja feito de forma e suave e segura.

A vitória no tribunal é um passo importante para Britney Spears, que anunciou recentemente o noivado com Sam Asghari. Com a suspensão da tutela, os dois poderão realizar um acordo pré-nupcial sem a participação do pai da cantora.