Super Bock em Stock de regresso

O Super Bock em Stock regressa a Lisboa, esta sexta-feira e sábado.

Esta sexta-feira e sábado há mais de 50 atuações em 10 espaços e com vários estilos musicais, espalhados por várias salas da Avenida da Liberdade.

Elas e o Jazz atuam pela primeira vez, no festival, com concerto marcado para o segundo dia, no Maxime.

O cartaz compõe-se também de nomes europeus, como os britânicos Django Django.

