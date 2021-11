Now United atuam em Portugal em 2022 

Instagram @Now United

Os Now United têm dois concertos marcados para Portugal, em 2022.

Os concertos estão marcados para 1 de abril na Altice Arena, em Lisboa, e para 2 de abril no Porto, na Super Bock Arena.

O grupo composto por 18 elementos de vários países esteve há pouco tempo em Portugal para gravar um videoclipe. Também atuou na Gala dos Globos de Ouro da SIC.





Os Now United surgiram em 2017 num concurso feito nas redes sociais, criado por Simon Fullel, produtor do American Idol e ex-agente das Spice Girls.

O projeto é composto por 18 jovens entre os 18 e os 24 anos, cada um de um país diferente. Portugal não está representado neste projeto, mas há um elemento que representa a língua portuguesa.

Com milhões de visualizações no Youtube e seguidores nas redes sociais, os Now United fazem sucesso em todo o mundo.

Saiba mais: