Luccas Neto e Gi querem criar canal em Portugal: "O foco principal é internacionalizar as marcas"

Como é o processo criativo por trás do Luccas Toon?

Nós temos dois tipos de roteiro. Um é 100% entretenimento e mostra que o bem vence sempre o mal. É a nossa marca de “Aventureiros” que são os nossos super-heróis. Temos também a marca da “Escola Fantástica”, que é uma série que acontece dentro da escola e onde nós mostramos a vida de crianças normais – adolescentes e pré-adolescentes – que passam por problemas escolares. Temos uma lista de problemas que acontecem na escola, separamos alguns, colocamos no roteiro e damos a solução para o problema. É mais ou menos este o processo criativo.

Qual é o papel do Youtube na transmissão destes ensinamentos?

Cada vez, o Youtube, está a ter responsabilidade com o conteúdo infantil, cada vez mais está a tentar profissionalizar-se. Sendo parceiro e analisando todos os conteúdos que estão a ser inseridos na plataforma Youtube para as crianças, [este trabalho] é de grande importância. É muito importante que o Youtube continue a profissionalizar-se e a estudar as melhores opções de conteúdo para as crianças. Recentemente, anunciaram uma lista de conteúdos de alto nível e conteúdos de baixo nível. Tiraram monetização, até eliminaram canais de baixo nível, que são coisas que trabalham com exagero, muita comilança [lucro através de negócios ilícitos], muitos brinquedos, coisas que não são educativas. O Youtube precisa de estar sempre atento a isso, porque é assim que vamos conseguir mudar o nosso mundo.

Mesmo com esse cuidado por parte do Youtube, continuam a existir muitos conteúdos que não são adaptados para crianças. O que se pode fazer para combater isso?

É um risco absurdo. Há uns dias estava a ver um canal árabe – nós estudamos esses canais em todos os lugares do mundo – e uma criança de seis anos estava a fazer o vídeo em que pegava num M&M, colocava no nariz e inspirava. Eu vi isso, entrei em contacto com o Youtube e acredito que [o vídeo] tenha sido removido. Mas vemos muitas coisas no Youtube que não são saudáveis para a criança verem, porque elas podem querer fazer, querer repetir. As crianças além de quererem imitar, elas mudam de faixa etária muito rápido e tem que ter um apoio educacional por quem trabalha com isso. Eu recomendo que todo o mundo que trabalha [com o Youtube] e que sabe que tem crianças a assistir, que contrate profissionais, que estudaram quatro anos de faculdade para poder ajudar nesta missão que é educar as crianças.

Lançaram, aqui na Comic Con, um novo livro infantil. Qual é a história desta obra?

Nós temos uma coleção que se chama “Contos de Aventura”, que são histórias de domínio público, que já existem, adaptadas para os nossos personagens. Já lançamos o “João e o Pé de Feijão” e estamos muito felizes porque o “O Belo Dorminhoco” está a ser lançado aqui em Portugal. Ainda não há no Brasil. Lançámos em exclusividade aqui na Comic Con Portugal.

E que projetos têm para o futuro?

Temos muitos filmes para cinema. O nosso objetivo é fazer três filmes para cinema por ano. Temos uma longa [metragem] de animação a ser produzida também, temos novos espetáculos, temos a área de gaming que também está indo, temos o nosso próprio aplicativo da Luccas Toon – que já tem mais de 10 milhões de downloads – que tem a nossa própria plataforma de vídeo, de filmes, de séries. O foco principal agora é internacionalizar as marcas através da dobragem. E vai ter também a parte de cinema.

Como pensam aumentar o mercado aqui em Portugal?

Criar um canal: Luccas Toon Portugal. Dobramos as falas em português de Portugal e lançamos os episódios lá. Já fazemos isso para libras [Língua Brasileira de Sinais]. Pegámos em todos os nossos episódios do Youtube, dobramos em libras e transformámos esse canal no maior canal de libras do mundo, tem quase um milhão de inscritos. O nosso objetivo é fazer isso e, graças a Deus e à equipa que temos por trás, está a dar tudo certo.

SAIBA MAIS: