Autoridades emitem mandado de apreensão para telemóvel de Alec Baldwin

As autoridades emitiram um mandado de apreensão para o telemóvel de Alec Baldwin, na sequência da investigação da morte da diretora de fotografia durante as gravações do filme "Rust".

Passaram dois meses desde o acidente que matou a diretora de fotografia do filme "Rust" e Alec Baldwin está desde essa altura a ser investigado.

Depois das autoridades já terem pedido o telemóvel do ator e de Baldwin dizer que precisariam de um mandado, esta quinta-feira, um tribunal da cidade de Santa Fé, no estado do Novo México, emitiu um mandado de apreensão ao telemóvel de Alec Baldwin.

As autoridades acreditam que pode haver informação relevante para a investigação, como mensagens de texto, imagens, vídeos, ligações ou outras informações relacionadas com a produção do filme.

O mandado surge duas semanas depois da primeira entrevista do ator após o acidente.

Baldwin reconhece que tinha uma pistola no "set" de filmagem quando disparou durante o ensaio com um tiro que atingiu Hutchins no peito, mas diz que nunca puxou o gatilho e, por isso, nega a responsabilidade pelo tiro.

Além do inquérito ao acidente, Alec Baldwin enfrenta mais dois processos judiciais: está acusado de manipular a arma sem respeitar as regras de segurança e de negligência por um colega que assistiu ao disparo.

Ainda não foram feitas acusações formais contra nenhum dos envolvidos.

O ator assegura que está a cooperar totalmente com a investigação.

