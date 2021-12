Ricardo Araújo Pereira é o novo colunista do Expresso 

Ricardo Araújo Pereira é o novo colunista da Revista do semanário Expresso. O humorista e apresentador do programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha", da SIC, vai estrear-se já em 2022, na primeira edição de janeiro.

O humorista de 47 anos tem também o "Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer" semanalmente na SIC Notícias.

Em 2003, Ricardo Araújo Pereira formou na SIC Radical o “Gato Fedorento” com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores.

Depois de alguns anos afastado da antena da SIC, regressou em 2020.

