A próxima edição do Festival EDP Vilar de Mouros vai decorrer de 24 a 26 de agosto de 2023.

Há mais de 50 anos que Vilar de Mouros é palco do festival mais antigo do país. O evento vai regressar a partir de 24 de agosto do próximo ano e decorre até dia 26.

Esta edição contou com o maior palco de sempre no festival, com um estrutura de 15 metros de altura e 40 de frente. O último dia de festival conta com The Legendary Tigerman, Iggy Pop e os Bauhaus.