"Aprecia amêijoas da nossa costa e ostras": a visita de Keanu Reeves a Portugal

Nas redes sociais, o Colégio Charm House , em Tavira, e o restaurante The Prime Beach Club , em Monte Gordo, partilharam fotografias com o ator.

Depois de uma passagem pela vizinha Espanha, o ator Keanu Reeves passou três dias no Algarve, mais concretamente na região de Tavira.

“É uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora Bloody Mary, aprecia um bom presunto, amêijoas da nossa costa e ostras”, lê-se na publicação do The Prime Beach Club, projeto do chef Chakall.

Keanu Reeves ficou hospedado no Colégio Charm House, que descreveu como “uma grande honra e prazer” a visita.