O escritor brasileiro Rafael Gallo é o vencedor do Prémio José Saramago, no valor de 40 mil euros, pelo seu romance "Dor fantasma", que será publicado em Portugal pela Porto Editora, anunciaram esta segunda-feira os promotores.

A obra vencedora vai também ser editada no Brasil, pela Globo Livros, e será distribuída em todos os países da lusofonia, uma das condições previstas no prémio.

Promovido pela Fundação Círculo de Leitores, com o apoio da Fundação José Saramago, da Porto Editora e da Globo Livros, o prémio foi entregue durante uma cerimónia no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), sala onde o Estado Português recebeu e homenageou José Saramago, em 1998, ano em que foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura.

Sobre esta obra, Bruno Vieira Amaral, escritor distinguido com o Prémio Literário José Saramago 2015, e membro do júri desta edição, enalteceu a qualidade da escrita de Rafael Gallo.