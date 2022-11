Descoberto o mais antigo texto em língua vascónica inscrito numa mão em bronze

O texto mais antigo conhecido até agora em língua vascónica, falada na região onde atualmente se encontra o País Basco, foi descoberto no norte de Espanha, inscrito numa mão em bronze com mais de 2.000 anos.

Cinco palavras em "língua vascónica", falada pelos habitantes da região naquela época e ancestral do atual basco, estão inscritas numa mão em bronze do século I antes de Cristo (a.C.) encontrada em junho de 2021 sob as ruínas de um castelo em Irulegui, a sudeste de Pamplona, capital de Navarra, divulgaram esta segunda-feira autoridades regionais e uma sociedade científica.

Estes objetos eram pendurados nas portas para proteger as casas do infortúnio.

A primeira palavra foi identificada como "sorioneku", que soa como "zorioneko" no basco atual, uma palavra que significa "boa sorte, auspicioso".

A tradução desta primeira palavra é "um passo histórico de enorme importância", tanto arqueológica como linguisticamente, explicou a presidente da região de Navarra, Maria Chivite.

"Este é o documento mais antigo e também o mais longo escrito na língua vascónica" da época, destacou, por sua vez, a sociedade científica Aranzadi em nota de imprensa.

Este grupo científico acrescentou que a descoberta confirmou "o uso da escrita pelos antigos habitantes desta região".

Além disso, os especialistas salientam também que esta mão "certifica o uso da língua basca na área geográfica onde foi descoberta, no início do século I a.C.".