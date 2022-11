Foi, esta quinta-feira, lançada uma nova edição do livro "1984" de George Orwell com ilustrações de André Carrilho.

A nova versão do clássico da literatura mundial conta com prefácio de Francisco Louçã e 42 ilustrações de André Carrilho que representam as palavras que George Orwell escreveu em 1948.

"1984" representa um regime totalitário, em que a propaganda e o controlo são o principal motor. Este livro marcou uma época e, apesar da passagem do tempo, mantém-se controverso.