O cantor Dino D' Santiago alega ter sido vítima de racismo por parte de um taxista em Lisboa, que se terá recusado a transportá-lo para a Amadora.

Nas redes sociais, o artista explica que estava a sair do Coliseu dos Recreios quando decidiu apanhar um táxi na praça do Rossio, “ao invés do habitual Uber”, conta.

No vídeo partilhado, Dino D' Santiago mostra parte da conversa com o taxista, onde este lhe disse que não o podia transportar porque tinha ir buscar outra passageira dentro de 10 minutos.

O artista queria ir para casa, na Amadora, e escreve que “se o destino final” fosse outro, “a história poderia ter um final menos infeliz”.