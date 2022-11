Com o regresso ao grande ecrã com “Emancipation”, o ator, de 54 anos, falou pela primeira vez em público sobre o incidente que marcou a cerimónia dos Óscares. Em entrevista a Trevor Noah, no programa "The Daily Show", Will Smith admitiu que errou e que “foi uma noite horrível”. Por isso, promete dar “tempo” e “respeitar” quem não queira ver o seu novo filme.

Oito meses depois, a 94.º cerimónia dos Óscares volta a ser tema. Em março deste ano, Will Smith subiu ao palco e deu um estalo a Chris Rock, em resposta a uma piada que o humorista fez sobre a doença de que padece a mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

Na mesma noite, Smith viria a conquistar o Óscar de Melhor Ator pela atuação no filme “King Richard” e dias depois pediu desculpas à Academia. Ainda assim, acabou por demitir-se da Academia e a ser banido de todos os eventos nos próximos dez anos.

Na conversa com Trevor Noah, Smith recorda uma história de infância que, disse, pode ter contribuído para a sua “explosão” naquela noite. "Era muita coisa, era o garotinho que via o pai bater na mãe. Tudo isso veio à tona naquele momento, mas não fui quem quero ser…”.

“E não és. Todos nós em algum momento cometemos um erro”, disse Noah. Visivelmente emocionado e de lágrimas no rosto, Smith recompôs-se e reconheceu que “foi uma noite horrível”.