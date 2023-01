As reações às nomeações para os Óscares

Esperava-se que "A Oeste Nada de Novo" fosse um dos filmes destacados no anúncio dos nomeados para a 95ª cerimónia de entrega dos Óscares, mas o sucesso do filme alemão sobre a primeira guerra mundial superou as espectativas. Para além de ser um dos candidatos ao Óscar de melhor filme é uma das produções mais nomeadas. Está em 9 categorias.

Tem as mesmas nomeações do filme Irlandês “Os Espíritos de (Ineshiren) Inisherin” com Colin Farrel. As duas longas-metragens europeias só ficam atrás da produção independente "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

O filme realizado por Daniel Kwan e protagonizado por Michelle Yeoh é agora a primeira asiática a ser nomeada para melhor atriz também conta com Jamie Lee Curtis no elenco. A atriz de 64 anos está nomeada pela primeira vez na categoria de melhor atriz secundária e quis partilhar com os seguidores a alegria pelo reconhecimento da academia e não foi a única.

Na categoria de melhor ator, Austin Butler, protagonista de Elvis, que também está na categoria de melhor filme destacou o sonho inesquecível que foi interpretar o papel de Rei do Rock e Branden Fraser agradeceu aos produtores à caracterização e realização do filme "A Baleia" pela nomeação anunciada pela academia.