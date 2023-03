Castelo de "Downton Abbey" sem casamentos: "Não há pessoal"

O castelo onde foi rodada a série e os filmes de "Downton Abbey" teve de reduzir o principal negócio, o dos casamentos e tudo porque há falta de pessoal.

O castelo de Highclere serviu de muitos banquetes. Chegou a realizar, por ano, 25 casamentos com mais de 100 convidados, mas a saída do Reino Unido da União Europeia, diminuiu o pessoal e agora festas só até 20 pessoas.

"Não há pessoal e não podemos organizar um casamento para 120 pessoas com quatro empregados e termos de andar nós num lufa-lufa. A situaçã está grave", indica a condessa Fiona Carnarvon, a proprietária do castelo Highclere.

Os momentos de incerteza, na propriedade rural, com mais de 2.000 hectares, no sul de Inglaterra. As visitas ao castelo da época vitoriana e as receitas da loja de lembranças caíram com a pandemia.

O Brexit afastou os estudantes universitários, a maioria de funcionários para os casamentos. O número de admissões nas universidades britânicas ciu 50% em 2021, e as candidaturas desceram 40%.

A hotelaria é apenas uma das áreas que sofre com a escassez de mão-de-obra. Os empresários pedem a flexibilização da política de vistos para aumentar a produtividade das empresas e o crescimento da economia, à beira da recessão.

Com mais de um milhão de vagas de emprego por preencher, o Governo anunciou uma série de apoios sociais para atrair os britânicos para o mercado de trabalho.