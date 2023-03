Há dois novos nomes no cartaz do Super Bock Super Rock

The Offspring e The Legendary Tigerman vão atuar no primeiro dia do festival Super Bock, Super Rock que este ano regressa ao Meco.

Há duas novas confirmações para o Super Bock Super Rock, que se realiza de 13 a 15 de julho, uma delas é o The Legendary Tigerman.

Foi em Lisboa que Tigerman terminou o novo disco, mas o trabalho começou em Paris. Mesmo assim, o músico quis reinventar-se e trocou as guitarras pelos sintetizadores modulares para criar as canções.

Essas canções que dividiu com vários convidados: Anna Prior, baterista dos Metronomy, Sarah Rebecca, Delila Paz e os portugueses Best Youth, Sean Riley e Ray.

Será desta forma que Tigerman irá apresentar ao vivo o seu disco, no primeiro dia do Super Bock Super Rock.

É também a 13 de julho o concerto de The Offspring, a banda californiana que mantém a postura punk no rock. Os norte-americanos vão apresentar o disco editado em 2021, que quebrou um jejum discográfico de nove anos, mas sem esquecer os êxitos.

O festival regressa este ano ao Meco, mas com uma adaptação do espaço para os concertos, campismo e estacionamento.