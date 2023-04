Johnny Depp regressa ao grande ecrã como rei Luís XV

"Jeanne du Barry", da realizadora Maïwenn vai abrir a 76.ª edição do Festival de Cannes. A cineasta francesa divulgou a primeira imagem de Johnny Depp como protagonista do controverso rei Luís XV, no drama histórico sobre a concubina.

A história segue Jeanne, uma jovem da classe trabalhadora que usa a sua inteligência e fascínio para subir na hierarquia social.

A jovem consegue entrar no núcleo do rei Luís XV que, sem saber da sua condição de cortesã, apaixona-se perdidamente. Jeanne acaba por mudar-se para Versalhes, onde a sua chegada escandaliza a corte.

"Jeanne du Barry" é o primeiro trabalho de Depp desde 2019 e será o regresso à passadeira vermelha do festival, que não frequentava desde os tempos de "Piratas das Caraíbas" em 2011.