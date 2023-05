Faltam apenas dois dias para ver os Coldplay nos palcos de Coimbra

Vão ser 200 mil pessoas a assistir a este espetáculo que demorou mais de 10 anos a regressar a Portugal, mas que agora está cada vez mais perto de acontecer.

Uma magia que, no final de agosto do ano passado, levou à corrida de milhares de fãs às bilheteiras de todo o país. Em poucas horas, os bilhetes para assistir à banda esgotaram e foram criadas mais três datas. Um fenómeno que aconteceu em várias cidades da Europa e que se repete agora na nova digressão pela Ásia e Austrália. No dia do anúncio, mais de 300 mil australianos aguardavam por um bilhete.

A elevada procura de uma oportunidade para assistir à banda britânica levou à revenda, na internet, por valores ilegais. Só nesta última semana foram detidas mais 7 pessoas por especulação.