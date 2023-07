Cultura

SIC assistiu aos ensaios dos LX-90, grupo que sobe ao palco no SBSR

Loading...

Mais de 30 anos depois, o grupo reuniu os elementos originais. No dia 13, atua às 01:30 no palco Somersby. A 27.ª edição do festival decorre na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, entre os dias 13 e 15 de julho.