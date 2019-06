Rúben Dias admite que a final não "será fácil"

Portugal entra em campo no próximo domingo para defrontar a Holanda, naquela que será a terceira final, numa competição da UEFA, que a equipa das quinas vai participar.

No segundo jogo da meia-final, a seleção holandesa só conseguiu alcançar a vitória frente à Inglaterra durante o prolongamento, mas para o defesa da equipa das quinas o menor tempo de descanso dos holandeses não é "um fator determinante" porque os jogadores "estão habituados a jogar de três em três dias durante toda a época".

Rúben dias confessou ainda que independentemente do adversário da final - Inglaterra ou Holanda - o jogo "nunca seria fácil", mas a equipa está focada em "ganhar".

As duas seleções entram em campo no domingo, às 19:45, no Estádio do Dragão, para jogar aquela que vai ser a primeira final da Liga das Nações.