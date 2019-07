Acuña falha jogo do Sporting com o Liverpool

O futebolista argentino Marcos Acuña ficou hoje de fora dos convocados do Sporting para a deslocação a Nova Iorque, onde os 'leões' vão defrontar o Liverpool, enquanto o uruguaio Sebastian Coates consta nas escolhas.

Acuña, que esteve ao serviço da sua seleção na Copa América, apenas regressou hoje aos trabalhos, tendo cumprido exames médicos e testes físicos, ao invés do defesa central, que também participou na competição sul-americana e integrou o treino com os restantes companheiros na Academia de Alcochete.

Já os internacionais angolanos Bruno Gaspar e Gelson Dala trabalharam com o grupo, depois de terminada a prestação na Taça das Nações Africanas (CAN2019), mas também ficaram de fora dos eleitos, assim como o português Ivanildo e o brasileiro Matheus Pereira.

Keizer também abdicou dos defesas João Silva e Abdu Conté, que tinham sido chamados para o último encontro particular diante do Club Brugge, na Bélgica, em que o Sporting perdeu no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade (2-2) no final dos 90 minutos.

No boletim clínico 'leonino', continuam o médio Battaglia, que recupera de uma intervenção cirúrgica na Argentina, o francês Rosier e o extremo Rafael Camacho, a contas com uma lesão muscular na coxa direita.

O Sporting parte hoje às 23:30 para os Estados Unidos, onde volta a treinar na terça-feira e vai defrontar o Liverpool, campeão europeu, na quarta-feira, às 20:05 hora local (01:05 horas de quinta-feira em Lisboa), no Yankee Stadium, em Nova Iorque.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Renan Ribeiro e Luís Maximiano

- Defesas: Sebatian Coates, Tiago Ilori, Luís Neto, Mathieu, Borja, Thierry Correia, Nuno Mendes, Eduardo Quaresma.

- Médios: Bruno Fernandes, Eduardo Henrique, Miguel Luís, Wendel, Daniel Bragança e Idrissa Doumbia.

- Avançados: Vietto, Raphinha, Bas Dost, Luiz Phellype, Gonzalo Plata e Jovane Cabral.



Com Lusa