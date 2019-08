Rafael Camacho integra treino do Sporting sem limitações

O extremo português Rafael Camacho integrou hoje o treino do Sporting sem limitações e pode ser opção para o encontro da Supertaça de futebol, frente ao Benfica, no domingo.

A três dias do desafio no Estádio Algarve, em Faro, o atleta, de 19 anos, contratado ao Liverpool neste defeso, foi o destaque na sessão orientada pelo holandês Marcel Keizer na Academia de Alcochete, depois de vários dias a recuperar da lesão sofrida no estágio de pré-época que os leões realizaram na Suíça.

No boletim clínico, continua a reforço francês Valentin Rosier, que não realizou qualquer jogo de preparação, assim como o macedónio Stefan Ristovski, ambos com trabalho limitado. O argentino Rodrigo Battaglia prossegue a recuperação a uma rotura de ligamentos.

Na sexta-feira, o treinador leonino volta a dirigir nova sessão na Academia, pelas 10:30, antes da partida para o Algarve, local onde defronta o Benfica na Supertaça Cândido de Oliveira no domingo, no Estádio Algarve, a partir das 20:45.

Os leões, terceiros classificados na I Liga de 2018/19, discutem o troféu como vencedores da Taça de Portugal na última época, e o Benfica na qualidade de campeão nacional.

A antevisão do dérbi será feita no sábado, com o Sporting a treinar no palco do jogo às 10:30, seguindo-se a conferência de imprensa de Marcel Keizer e de um jogador.

Lusa