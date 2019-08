Flamengo de Jorge Jesus volta a vencer no 'Brasileirão'

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, somou o segundo triunfo consecutivo no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer no sábado no terreno do Vasco da Gama, por 4-1, em jogo da 15.ª jornada.

Bruno Henrique colocou a equipa rubro-negra na frente, aos 42 minutos, e bisou após o intervalo, aos 52, enquanto Gabriel (ex-Benfica), aos 62, e o uruguaio Arrascaeta, aos 84, completaram o resultado, depois Castan ter feito o golo do Vasco, aos 59.

Os anfitriões dispuseram de duas grandes penalidades que foram desperdiçadas por Pikachu (58) e por Bruno César (81), antigo jogador de Benfica e Sporting, permitindo ambos a defesa ao guarda-redes Diego Alves.

Após a derrota com o Bahia (3-0), o 'Fla' encadeou triunfos com o Grêmio e o Vasco, passando a somar 30 pontos.

O Santos, que visita o Cruzeiro no domingo, lidera com 32 pontos, enquanto o Palmeiras, segundo à partida para esta jornada, tem 29 pontos e visita o Grêmio.

Lusa