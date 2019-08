Flamengo de Jorge Jesus mais perto das meias-finais da Taça Libertadores

O Flamengo, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, venceu na noite de quarta-feira por 2-0 o Internacional, no Maracanã, na primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores de futebol.



Bruno Henrique bisou na partida, marcando aos 75 e 79 minutos, e construiu uma vantagem confortável de 2-0 para o jogo da segunda mão, a disputar em 28 de agosto, no Beira Rio, em Porto Alegre, e que sentenciará a passagem às meias-finais da Taça Libertadores.



Jorge Jesus destacou a atitude da equipa, "na procura constante do golo", frente a um adversário que "defende bem e que não sofria golos há cinco jogos", e destacou o papel dos adeptos que fez com que o encontro começasse já com uma vantagem de 1-0.



"Fomos uma equipa muito experiente. Para jogar uma competição 'mata-mata', não se pode entrar em stress. O Flamengo foi sempre sólido, do ponto de vista defensivo, e teve posse de bola para criar oportunidades", disse no final do encontro.

Lusa