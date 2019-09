Luiz Phellype em dúvida no Sporting para a deslocação ao Bessa

Luiz Phellype está em dúvida no Sporting para o jogo frente ao Boavista, no estádio do Bessa, marcado para domingo, às 20 horas.

O avançado sofreu uma entorse traumática no tornozelo esquerdo no treino da tarde de ontem e vai ser reavaliado esta sexta-feira para perceber a gravidade da lesão.

Caso se confirme a indisponibilidade de Luiz Phellype para o jogo com o Boavista, o reforço Jesé deve estrear-se com a camisola do Sporting.

De fora dos convocados de Leonel Ponte, continuam Ristovski e Jovane Cabral, também por lesão.