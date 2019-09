Sabe qual era o clube de Cristiano Ronaldo antes dos 12 anos?

Antes de Cristiano Ronaldo começar a integrar a formação do Sporting, com 12 anos, o jogador vibrava com o clube rival: o Benfica. Quem o diz é a sua mãe, Dolores Aveiro, numa entrevista ao ´Mais Futebol´.

"Tivemos uma conversa e o senhor Aurélio queria levar o Ronaldo para fazer provas no Sporting. Como sportinguista que sou, aceitei", começou por dizer.

Depois a matriarca faz a grande revelação: "Sou sportinguista por causa do meu pai. Foi o bichinho. O Ronaldo também era do Benfica por causa do pai", afirmou.

Recentemente o jogador português deu uma entrevista onde chora ao falar sobre o progenitor, José Diniz Aveiro, que faleceu há 14 anos. Recorde aqui.

Apesar disso, quem acabou por roubar o coração de CR7 foi o clube pelo qual a mãe torce, o Sporting. "Mal chegou ao Sporting, tornou-se sportinguista", contou.

