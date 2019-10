Adeptos criticam Varandas apesar do triunfo do Sporting em casa do Aves

Os adeptos do Sporting criticaram esta segunda-feira o presidente do Sporting, Frederico Varandas, apesar do triunfo em casa do Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol.

Cerca de três dezenas de adeptos 'leoninos' esperaram pela comitiva do Sporting no final do encontro na Vila das Aves, para criticar o presidente do clube.

Os adeptos empunhavam tarjas que diziam "Varandas Out" e "Fivelas o terrorista és tu" (recordando o vídeo da invasão à Academia).

A forte presença policial evitou que os adeptos conseguissem aproximar-se do carro de Frederico Varandas.

Os adeptos 'pediram' ainda a Augusto Inácio, treinador do Desportivo das Aves, e que comandou o Sporting ao título de campeão em 1999/2000, para dar uma lição de sportinguismo a Varandas.

O Sporting venceu fora o Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marcou a estreia de Silas como treinador dos 'leões'.

Bruno Fernandes, aos 83 minutos, na marcação de uma grande penalidade, apontou o único golo da partida, permitindo aos 'leões' interromperem uma série de três jogos sem vencer na I Liga e subirem ao quinto posto, com 11 pontos.



