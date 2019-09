Sporting regressa às vitórias na estreia de Silas

O Sporting regressou esta segunda-feira às vitórias, depois de três derrotas consecutivas, no terreno do Desportivo das Aves por 1-0, no jogo que fechou a 7.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O único golo da partida, que marcou a estreia de Silas no comando técnico dos "leões", foi marcado pelo capitão Bruno Fernandes, aos 83 minutos, na cobrança de um penálti.

Com esta vitória, o clube de Alvalade sobe ao 6.º lugar, com 11 pontos, menos oito que o líder Famalicão e menos sete que FC Porto e Benfica. Já o Desportivo das Aves segue no último lugar da classificação, com apenas 3 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães (27 de outubro às 20h00) e o Aves defronta o Belenenses SAD, no Jamor (26 de outubro às 15h30).

O campeonato regressa apenas daqui a um mês. No próximo fim de semana, há Taça da Liga (nenhum dos "três grandes" entra em ação) e no fim de semana seguinte há qualificação para o Euro 2020, com duplo compromisso para a seleção nacional (a 11 de outubro recebe o Luxemburgo e três dias depois joga em Kiev, com a Ucrânia).

Por fim, o fim de semana de 19 e 20 de outubro marca o regresso da Taça de Portugal, com a realização dos encontros da 3.ª eliminatória, a primeira que inclui emblemas da Primeira Liga e cujo sorteio está agendado para esta quarta-feira, às 15h30.