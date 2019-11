4 jogadores do Porto apanhados numa festa até de madrugada em vésperas de jogo

O Futebol Clube do Porto castigou 4 jogadores por terem infrigido o regulamento interno do clube.

Marchesín, Uribe, Luis Díaz e Saravia estiveram numa festa até de madrugada, em vésperas de jogo. Estão fora dos convocados para o jogo com o Boavista.