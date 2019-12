Escândalo de doping volta a abalar atletas russos

A Rússia está proibida de participar em todas as competições mundiais durante 4 anos, incluindo os Jogos Olímpicos de 2020 e o Campeonato do Mundo de Futebol em 2022. A decisão foi tomada, na manhã desta segunda-feira, pela Agência Mundial Antidopagem.

Em causa, volta a estar o escândalo do doping, que já em 2016, tinha excluido mais de uma centena de atletas russos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Ao longo dos anos, as autoridades russas têm sempre negado as acusações de que são alvo e podem ainda recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto.