Raquete destruída por Serena Williams leiloada por mais de 20 mil dólares

A raquete que a tenista Serena Williams destruiu na final do US Open 2018, que perdeu para a japonesa Naomi Osaka, foi vendida em leilão por quase 21 mil dólares (cerca de 19 mil euros).

Na altura, a atitude da norte-americana gerou polémica depois de ter destruído a raquete durante uma discussão com o árbitro português Carlos Ramos, que advertiu a tenista por ter recebido instruções da bancada.

A raquete fazia parte de um conjunto de objetos ligados ao desporto a ser leiloado pela Goldin Auctions. Entre eles estava também a medalha de ouro de Jesse Owens dos Jogos Olímpicos de 1936, o item mais valioso, leiloado por 615 mil dólares (cerca de 555 mil euros). Do mesmo lote fazia parte um cromo assinado por LeBron James, de 2003/2004, vendido por mais de 198 mil dólares (cerca de 178 mil euros).

No total, o leilão de 1.500 lotes gerou 4,3 milhões de dólares em vendas (cerca de quatro milhões de euros), com quatro peças a ultrapassarem cada uma mais de 100 mil dólares (cerca de 90 mil euros).

De acordo com o New York Times, a norte-americana tinha dado a raquete ao apanha-bolas Justin Arrington-Holmes, que posteriormente a vendeu a um revendedor em Manhattan por 500 dólares (cerca de 450 euros).

“Olhando para trás, gostava de ter tido alguém que me ajudasse no processo. Não estava familiarizado com a forma como isto funcionava. Só queria livrar-me daquilo”, disse o apanha-bolas à CNN.