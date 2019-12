Ex-funcionários do Sporting ouvidos em nova sessão do julgamento do ataque em Alcochete

Decorre esta segunda-feira no Tribunal do Monsanto, em Lisboa, o julgamento do ataque à academia do Sporting. Está previsto serem ouvidos três ex-funcionários do Sporting.

O jornalista da SIC Nuno Figueiredo está a acompanhar a décima terceira sessão de julgamento.