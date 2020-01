Multidão no último adeus ao piloto Paulo Gonçalves

A missa de corpo presente foi celebrada por D. Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga, numa cerimónia marcada pelos discursos da mulher e dos filhos de Paulo Gonçalves.

Entre a multidão estiveram admiradores do piloto português, que vieram de vários pontos do país, amigos e companheiros do percurso desportivo.

