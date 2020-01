Treinador do Manchester United encantado com chegada de Bruno Fernandes

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, disse esta quarta-feira estar "encantado" com a contratação de Bruno Fernandes ao Sporting, com o futebolista internacional português a mudar-se a troco de 55 milhões de euros.

"Estamos encantados por ter assinado o acordo com o Sporting. Foi uma boa negociação, e sabemos, ao longo da história, que estes dois clubes têm sido bons um para o outro. Agora acordámos os termos e esperamos assinar o contrato com o 'miúdo' a tempo, bem como os exames médicos", atirou o técnico, antes do jogo de hoje em casa do Manchester City, para a Taça da Liga.

O técnico disse ainda estar "esperançado" que o acordo seja completado antes do fecho da janela de transferências em Inglaterra, após os dois emblemas terem anunciado esta quarta-feira um acordo para a transferência por 55 milhões de euros, com outros 25 contemplados devido a variáveis e 10% de mais valias futuras.

O médio deixou o Sporting dois anos e meio depois e vai assinar pelos ingleses do Manchester United, comunicou esta quarta-feira o clube 'leonino' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Bruno Fernandes, de 25 anos, que tinha renovado contrato com os 'leões' em 26 de novembro de 2019, chegou a Alvalade em 2017/18 e, ao serviço dos 'leões', disputou um total de 137 jogos, marcou 63 golos e conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

O jogador 19 vezes internacional 'AA' luso (dois golos) tinha chegado ao Sporting depois de cinco temporadas em Itália, ao serviço de Novara (2012/13), Udinese (2013/14 a 2015/16) e Sampdoria (21016/17).

