PSP garante que vai ser implacável no clássico no Dragão

A PSP garante que vai ser implacável contra a violência e a entrada de engenhos pirotécnicos no Estádio do Dragão. Assume ainda que o clássico deste sábado, entre Futebol Clube do Porto e Benfica, é um jogo de risco elevado.

