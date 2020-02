"És enorme Marega". Éder diz que "atitudes valem mais do que mil palavras"

O internacional português Éder manifestou-se esta segunda-feira solidário com o futebolista maliano do FC Porto Marega, após os insultos racistas de que este foi alvo, considerando existirem "atitudes que valem mais do que mil palavras".

"Há atitudes que valem mais do que mil palavras. És enorme Marega", escreveu o ponta de lança luso, na sua rede social Instagram.

No domingo, Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota.

Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.

