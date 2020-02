PCP manifestou "repúdio" aos cânticos racistas contra Marega

Alma Rivera, deputada do PCP, afirmou que o partido repudia as manifestações de carácter racista contra Marega, que tiveram lugar no jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, no passado domingo, e assumiu que foi feito um requerimento para que o ministro da Administração Interna vá ao parlamento, para que sejam discutidas medidas práticas para evitar situações idênticas.

Veja também: