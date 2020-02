Secretário de Estado da Juventude sente-se "envergonhado e embaraçado" com cânticos racistas contra Marega

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto revelou estar "envergonhado e embaraçado" com os cânticos racistas proferidos pelos adeptos vimaranenses contra Moussa Marega, durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, no passado domingo, e garantiu que o Governo tem feito de tudo para combater o racismo e a violência, revelando ainda que desde setembro cerca de 100 pessoas foram proibidas de entrar em recintos desportivos.

