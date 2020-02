O comentador da SIC, António Ribeiro Cristóvão, e Duarte Gomes, antigo árbitro internacional e comentador da SIC Notícias, analisaram esta segunda-feira a saída de campo de Marega devido a cânticos racistas dos adeptos adversários.

O jogador do FC Porto Marega pediu este domingo, ao minuto 71, para ser substituído do encontro com o Vitória de Guimarães, a contar para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, por cânticos racistas dos adeptos da formação vimaranense.

