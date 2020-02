Reações aos insultos racistas a Marega no mundo do desporto

O avançado maliano do FC Porto pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, devido aos insultos racistas de adeptos vimaranense, numa altura em que os "dragões" venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

Logo após o jogo em Guimarães, Marega recebeu várias mensagens de apoio nas redes sociais. Algumas das principais figuras do futebol uniram-se para repudiar os acontecimentos deste domingo, no D. Afonso Henriques.

