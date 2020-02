Foi uma humillhação, disse Moussa Marega numa entrevista a uma rádio francesa. O avançado do FC Porto está chocado e não esperava que os adeptos do Vitória de Guimarães tivessem comportamentos racistas, depois ter reperesentado o clube minhoto há três épocas. Marega revela ainda que os insultos racistas começaram logo no aquecimento.

