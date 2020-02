Uma lista (que já vai longa) de episódios de racismo no futebol

O jogador do FC Porto pediu para ser substituído ao minuto 71 da partida com o Vitória de Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro. O nome de Marega junta-se a uma longa lista de episódios de racismo no futebol.

