Caso Marega: Parlamento vai ouvir MAI, secretário de Estado e Liga Portuguesa

A Liga Portuguesa de Futebol, o ministro da Administração Interna e o secretário de Estado do Deposto vão ser ouvidos, no Parlamento, na sequência do episódio de racismo contra o jogador Marega.

A decisão foi tomada esta quarta-feira com a aprovação de todos os partidos presentes no momento da votação.

PAN, Chega e Iniciativa Liberal não estavam na Comissão de Assuntos Institucionais.



