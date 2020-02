Luís Castro considera que Governos devem intervir em casos como o de Marega

O treinador do Shaktar Donetsk e antigo treinador do Vitória de Guimarães condenou esta quarta-feira os insultos racistas ao avançado portista Marega. Luís Castro considera que os Governos devem intervir nestes casos.

O jogador do FC Porto Marega pediu este domingo, ao minuto 71, para ser substituído do encontro com o Vitória de Guimarães, a contar para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, por cânticos racistas dos adeptos da formação vimaranense.

Numa altura em os 'dragões' venciam por 2-1, o jogador maliano saiu do relvado, enquanto os colegas o tentavam demover. Mas Marega estava irredutível na decisão, apontando para as bancadas e apontando o polegar para baixo.

Veja mais: